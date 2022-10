Zelfs in Oekraïne krijgt de Nobelprijs voor de Vrede kritiek, ten onrechte

Vooral tijdens de tweede Tsjetsjeense oorlog, onder bevel van Poetin, werd geen methode geschuwd om de bevolking te doen zwichten en de aanspraak op onafhankelijkheid op te geven.

Alles wat we nu in Oekraïne zien, zagen we ook in Tsjetsjenië. Verkrachting van vrouwen, kinderen en mannen, Tsjetsjenen die soms maandenlang in diepe putten werden gestoken, inzet van landmijnen verstopt in pennen of speelgoedautootjes zodat vooral de kinderen deze zouden oprapen, het doodschieten van ouders voor de ogen van hun kinderen of van oude mensen, die werden afgemaakt als vee. De menselijke gruwel kent geen grenzen.