Politie verspreidt opsporingsbericht voor man die vorig jaar een meisje verkrachtte in Deinze

Op vrijdag 17 december 2021 omstreeks 16 uur fietste een minderjarig meisje naar huis. Ter hoogte van het rondpunt Sint-Martinus in Deinze merkte het slachtoffer de verdachte voor de eerste maal op. Hij volgde haar via de Machelenstraat, Leiemeerstraat tot op een zeer verlaten plaats in de Grammenestraat. Daar sprak de verdachte het slachtoffer aan: hij vroeg in het Engels of er iets mis was met haar fiets. Vervolgens stapte hij op het meisje af, trok haar in de gracht en betaste haar. Plots stopte hij zijn handelingen en reed met zijn fiets weg in de richting van waar hij kwam.