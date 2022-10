Russische raketaanval op flatgebouwen Zaporizja: "Zeker 17 doden"

De Oekraïense stad Zaporizja ligt op zo'n 125 kilometer van de kerncentrale van Zaporizja die in Russische handen is. De stad ligt al enkele dagen onder vuur door Rusland. Er zijn al tientallen dodelijke slachtoffers gevallen en veel gebouwen zijn zwaar beschadigd (zie archieffoto's).



Volgens een bericht van de lokale overheid zijn vannacht enkele flatgebouwen getroffen en is er heel wat schade aan de wegen in de wijk.