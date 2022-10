Stad Brugge wil Poortersloge na 8 jaar alweer verkopen, omdat ze geen invulling vindt

In 2014 kocht de stad Brugge de Poortersloge over van de federale overheid, zodat er geen commerciële invulling aan gegeven zou worden. De stad wou het middeleeuwse gebouw anders benutten, maar na 8 jaar is daar nog niet veel van in huis gekomen. "Eigenlijk was het totaal onderbenut en komen we tot de vaststelling dat we het niet nodig hebben", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).