Zonnige 40e editie Dwars door Hasselt: "1.300 meer inschrijvingen dan vorig jaar"

Burgemeester van Hasselt, Steven Vandeput (N-VA) spreekt alvast van een succeseditie. "Dit jaar zijn er 1.300 inschrijvingen meer dan vorig jaar", zegt Vandeput. "Het is duidelijk dat Hasselt echt een sportstad is. De afgelopen 40 jaar is Dwars door Hasselt uitgegroeid tot een groot evenement waar niet alleen sporters voor afzakken naar de stad, maar ook heel wat kijklustigen. Na de wedstrijd trekken velen de stad in. Dankzij Dwars door Hasselt kunnen we onze stad dus ook mooi in de kijker zetten."