13 jaar na dodelijke vliegtuigcrash moeten Air France en Airbus voor de rechter verschijnen: wie is er verantwoordelijk voor 228 doden?

Op 1 juni 2009 had rond 11u 's ochtends een toestel van Air France moeten landen op de luchthaven van Parijs, afkomstig uit Rio De Janeiro in Brazilië. In de aankomsthal staan familieleden en vrienden te wachten op passagier, tot er plots "vertraagd" op het scherm verschijnt, zonder verdere informatie. Even later klinkt er een oproep door de luchthavenhal: "Mensen die wachten op passagiers van vlucht AF447, gelieve naar de infobalie te gaan." De familieleden en vrienden worden naar een apart lokaal gebracht, daar krijgen ze te horen dat het vliegtuig vermist is.

Het laatste radiocontact vond plaats boven de Atlantische oceaan, een eind voorbij de Braziliaanse kuststad Recife. Pas vijf dagen later worden de eerste brokstukken van het vliegtuig gevonden, die laten weinig aan de verbeelding over: het toestel is gecrasht.