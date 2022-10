50 nieuwe deelfietsen op luchtmachtbasis Kleine-Brogel in Peer: "Bedoeling dat militairen zoveel mogelijk verplaatsingen met de fiets doen"

Dit fietsdeelsysteem is het resultaat van het project Mobilab, dat onderzoek doet rond duurzame mobiliteit. “In drie Noord-Limburgse gemeentes hebben wij experimenten opgezet rond duurzame verplaatsingen”, vertelt Marieke De Boe, innovatieconsulent bij Landelijke Gilden. “Hier in Peer behoorden de militairen tot de doelgroep, omdat het leger de grootste werkgever is in deze streek. We brachten eerst het verplaatsingsgedrag van de militairen in kaart. Daarbij stelden we vast dat er een enorme nood was aan een fietsdeelsysteem op de basis. Heel wat mensen verplaatsten zich al met de fiets, maar heel wat andere mensen komen van ver, vandaar de nood aan zo’n deelsysteem.”