Afbraak van grenspost Callicanes is gestart

Callicanes is de vroegere grenspost op de Frans-Belgische grens tussen Steenvoorde, Godewaersvelde en Poperinge. Sinds het openstellen van de Europese grenzen in de jaren '90 ligt de site er verwaarloosd bij. De provincie West-Vlaanderen kocht in 2020 de gronden en gebouwen. De provincie wil de historische site nieuw leven inblazen en werkt daarvoor aan een masterplan. Met de start van de afbraak is de provincie al een stapje dichterbij.

De drie gebouwen op de site worden volledig afgebroken, ze zijn verouderd en amper nog bruikbaar. De werken zullen ongeveer 40 dagen duren en kosten ruim 135.000 euro. Als het gebouw met de luifel over de gewestweg wordt afgebroken, wordt een omleiding voorzien. Voor de rest zal de afbraak voor weinig hinder zorgen.

Al in 2017 is er werk gemaakt van een masterplan om de site een nieuwe invulling te geven. In het plan zijn verschillende ideëen opgenomen: een beveiligde parking, een veilige weg- en fietsinfrastructuur en een nieuwe infrastructuur die als een nieuwe landmark moeten dienen op de Frans-Belgische grens.