Jan Balliauw vindt timing van aanval opvallend: "Poetin koos voor spitsuur, terwijl kruisraketten meestal 's nachts worden afgevuurd"

Dat Rusland pas 24 uur later reageert, heeft volgens Balliauw te maken met president Poetin zelf. "Het is typisch dat hij niet meteen reageert en dat hij er wat tijd over laat gaan. Wel is het zo dat hij hiermee een duidelijk signaal geeft aan Oekraïne. Een signaal dat het nog steeds kwetsbaar is en dat Rusland kan toeslaan waar en wanneer het wil." Volgens onze Oost-Europa kenner heeft Rusland tot dusver in beperkte mate de kritische infrastructuur geviseerd. "De aanval van vanmorgen hebben we de voorbije maanden niet vaak gezien. En dan zeker niet pal in het centrum van Kiev."