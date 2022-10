Autobrand in Turnhout blijkt aangestoken, verdachte van 51 is aangehouden

Al van bij het begin waren er sterke vermoedens van kwaad opzet en uit onderzoek van een branddeskundige is intussen gebleken dat de auto wel degelijk met opzet in brand is gestoken. De politie kon dinsdagavond al een verdachte oppakken. Het gaat om een 51-jarige man uit Turnhout.



De man ontkent de feiten, maar bij een huiszoeking in zijn woning heeft de politie bezwarende elementen gevonden. De verdachte is vorige woensdag door de onderzoeksrechter in Turnhout aangehouden en de raadkamer heeft zijn aanhouding afgelopen vrijdag met een maand verlengd.