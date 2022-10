Bedrijf uit Hamme ontwikkelt verf die zebrapaden zichtbaar maakt in het donker: "Nederland beveelt onze verf aan"

Een verfontwikkelaar uit Hamme heeft een verf ontwikkeld die licht geeft in het donker en geschikt is voor zebrapaden en andere wegmarkeringen. Dankzij een specifiek pigment geeft de verf veel langer licht dan bestaande lichtgevende verven. De verf is uitgetest in Breda en is zo goed bevonden dat ze in heel Nederland gebruikt mag worden.