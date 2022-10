"Sammy Mahdi is op oorlogspad": schaduw van CD&V-voorzitter hangt boven begrotingsgesprekken

Bij aanvang van de begrotingsgesprekken vandaag pleit minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) voor een akkoord dat de nettolonen van de werkende mensen versterkt. "Het is belangrijk dat we een akkoord vinden op welke manier we de nettolonen van de mensen kunnen gaan versterken, dat moet de doelstelling zijn van het akkoord dat we gaan vinden", aldus Van Peteghem.