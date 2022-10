69 procent minder wilde dieren in 48 jaar tijd: "Code rood voor de planeet en voor de mens", zegt Wereldnatuurfonds

De gemiddelde achteruitgang van gewervelde diersoorten bedraagt dus 69 procent, vooral door habitatverlies maar ook door vervuiling of ingrijpen van de mens in de natuur. Sommige regio's springen eruit: in Latijns-Amerika en de Caraïben is er sprake van een achteruitgang van 94 procent bij de gemonitorde populaties van wilde diersoorten sinds 1970. "Dat net in die tropische regio's, die zoveel biodiversiteit bieden, de achteruitgang zo groot is, is zorgwekkend, onderstreept Koen Stuyck van WWF België.

In andere gebieden zoals Noord-Amerika (-20 procent) en Europa met Centraal-Azië (-18 procent) lijken de cijfers veel beter mee te vallen, maar dat komt omdat de toestand daar al veel slechter was bij het eerst ijkpunt in 1970 dan in bijvoorbeeld Latijns-Amerika. "Het betekent niet dat de biodiversiteit er intacter is. In feite is Europa een van de laagst scorende regio's wat betreft de integriteit van de biodiversiteit", schetst het WWF.

Meestal gaat het erom dat de aantallen sterk afnemen, maar af en toe sterft een diersoort volledig uit. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de rode pad in 1989, onder meer door structurele veranderingen in de nevelwouden in Costa Rica.