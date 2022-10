Man opgepakt voor brandstichting in chalet in Rumst

De bewoners van de chalet waren op het moment van de brandstichting thuis en konden met behulp van een tuinslang het vuur snel doven. De schade bleef beperkt tot enkele houten panelen aan de buitenkant en de regenafvoerbuis. Wat het motief is van de man die is opgepakt, is nog niet duidelijk. Dat zal moeten blijken uit het politieverhoor. Het parket zal na het verhoor beslissen of de man al dan niet moet worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Bij de brand raakte niemand gewond.