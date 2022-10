Een op de vijf dak- en thuisloze volwassenen in België is jonger dan 26 jaar: "Ze leven vaak in verborgen dakloosheid"

"De verhalen van de jongvolwassenen en hun begeleiders tonen echter aan dat het onmogelijk is om rechtstreekse oorzakelijke verbanden te leggen en dat hun levensloop complex, woelig en heftig is", lezen we in het onderzoek van de Koning Boudewijnstichting.

Uit de diepte-interviews blijkt dat de situatie van dak- en thuisloze jongvolwassenen het gevolg is van een reeks negatieve levensgebeurtenissen (geweld, verslaving, opgroeien in kansarmoede, traumatiserend migratietraject…) gecombineerd met structurele uitsluitingsmechanismen (ontoegankelijke huisvesting, structurele armoede, reproductie van sociale ongelijkheid in het onderwijs…).