Uitbreiding Moervaartvallei moet meer toeristen lokken: "Waar mogelijk leggen we wandel- en fietspaden aan"

De Vlaamse Landmaatschappij wil meer toeristen lokken naar de Moervaartvallei. Die strekt zich uit over Wachtebeke, Sint-Niklaas, Stekene en Moerbeke-Waas. De bedoeling is om er vier natuurgebieden aan te leggen waar ook ruimte is voor recreatie, zegt Els Seghers van de Vlaamse Landmaatschappij: "Waar mogelijk gaan we paden aanleggen zodat mensen er kunnen fietsen en wandelen."