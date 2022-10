Eurocommissaris Didier Reynders schuilt in parking -3 van zijn hotel in Kiev: "Voor info afhankelijk van veiligheidsdiensten en internet"

De ontruiming gebeurde volgens de Europees commissaris "zeer kalm en georganiseerd". "Voor de eerste keer in drie maanden moeten we naar een echt beschermde plaats. Er zijn nog luchtalarmen geweest, maar zonder explosies tot gevolg." Het is het vijfde bezoek van Reynders aan Oekraïne.

Hij is er momenteel voor de opsporing en vervolging van oorlogsmisdaden bij het Strafhof. "Ik was gisteren op het terrein met de Oekraïense procureur-generaal. Vandaag was er afgesproken met verschillende ministers, maar dat zal onmogelijk worden. We wachten op meer informatie. We zullen hier misschien nog enkele uren vastzitten."