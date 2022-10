Doe-het-zelvers kunnen vanaf vandaag premie aanvragen voor dakisolatie

Een aannemer bij je thuis krijgen, kan een hele tijd duren want het is bijzonder druk in de bouw. Daarom heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) ervoor gekozen mensen te steunen die zelf aan de slag gaan. "We zien dat de orderboekjes van aannemers heel vol zitten en zeker als je zegt "ik wil mijn dak snel gaan isoleren, deze winter nog", dan denk ik dat het ook wel logisch is dat we vanuit de overheid zeggen: oké, we zetten daar een apart steunprogramma voor op."