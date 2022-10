Droogkast veroorzaakt woningbrand in Molenbeek: "Laat zulke toestellen nooit alleen draaien"

"De brand is ontstaan in de badkamer op de tweede verdieping", weet Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. "Er was vermoedelijk een technisch probleem met de droogkast die in de badkamer stond."

Derieuw koppelt meteen enkele preventietips aan het voorval. "Laat nooit je droogkast draaien als je weggaat of als je gaat slapen. Maak na elke droogbeurt de stoffilter leeg en kijk geregeld de afvoerbuis of de condensbak na. Zorg er ook voor dat er niks brandbaars tussen de was zit, zoals papieren zakdoekjes. En hang ook een rookmelder in de kamer waar de droogkast staat."