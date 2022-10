Eerste zelfrijdende shuttles vanaf november op belevingssite Terhills in Dilsen-Stokkem en Maasmechelen

“Er wordt gewerkt met mobiliteit als dienstverlening, als een service waarbij mensen inderdaad de bus kunnen bestellen als ze op vakantie zijn, en dat is de toekomst”, zegt Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns. (CD&V). “Het is belangrijk dat we vanuit Vlaanderen met de Lijn, met Flanders Make en met de Limburgse investeringsmaatschappij (LRM) dat project kunnen testen. Het is vandaag letterlijk en figuurlijk een proeftuin op het resort.”