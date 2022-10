Grote meerderheid wil kunnen zwemmen in vijvers van park Schoonhoven in Aarschot, zo blijkt uit enquête van de stad

Zowat 80 procent van de deelnemers wil kunnen zwemmen in de vijvers van het park. "We hadden dat al een beetje vermoed", zegt schepen van stadspatrimonium Bert Van der Auwera (Open VLD). "Vroeger kon er in het park ook al gezwommen worden in enkele van de vijvers", zegt de schepen. En dat weten veel mensen blijkbaar nog. "We hebben daarom eigenlijk al vooraf een studiebureau op die vraag gezet. Wat we niet gaan doen is een zwembad aanleggen. Maar we gaan dus wel laten onderzoeken of zwemmen in één van de vijvers mogelijk is. Dat moet vooraf wel grondig onderzocht worden."