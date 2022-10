Europese Unie verklaart ambassadeur van Nicaragua persona non grata

Op voorstel van hoge vertegenwoordiger Josep Borrell kwamen de lidstaten vandaag overeen om het hoofd van de missie van Nicaragua bij de EU persona non grata te verklaren. "Dit is een wederkerig antwoord op het besluit van de Nicaraguaanse regering van 28 september om het hoofd van de EU-delegatie in Nicaragua persona non grata te verklaren. De EU beschouwt die Nicaraguaanse beslissing ongegrond", luidt het in de mededeling.