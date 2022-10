Federale Gerechterlijke Politie Antwerpen voert onderzoek naar handel in illegaal geneesmiddel tegen kattencorona

De spilfiguren in het onderzoek zouden een 32-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Lier zijn. Zij beheerden een Facebookgroep en verkochten via die weg een geneesmiddel om het coronavirus bij katten te behandelen. Het medicijn kost zo'n 3.000 euro. "Vermits het medicijn niet vergund en erkend is, is het illegaal. Het geld dat ermee wordt verdiend, is dan ook op een illegale manier verkregen", zegt Kristof Aerts van het parket. "Via die Facebookgroep zijn we de handel op het spoor gekomen".