Film van de week: "The woman king" wordt bedolven onder de racistische commentaren

Davis, die in de film de rol speelt van legerleider Nanisca, was van bij het begin (zes jaar geleden) één van de drijvende krachten achter “The woman king”. Ondanks haar reputatie en haar contacten in de filmwereld kwam het project moeilijk van de grond. "Wat wij zo geweldig vonden aan de film, is precies waar Hollywood schrik van had: het is anders, het is helemaal nieuw."