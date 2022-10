Filmfest Gent start vandaag: dit zijn de zes tips van filmjournalist Lieven van Gils

"Bones and all" is in extremis nog toegevoegd aan de officiële selectie in Gent, waardoor hij meteen een serieuze kanshebber wordt op de Grand Prix voor beste film. Want deze romantische horrorfilm over een kannibalistisch (ja, je leest dat goed) koppeltje dat door Amerika reist, herenigt regisseur Luca Guadagnino met de jonge hoofdrolspeler uit zijn wondermooie “Call me by your name”: Timothée Chalamet. “Ik wist zeker dat we ooit nog eens zouden samenwerken,” zei Guadagnino, “het was alleen wachten op het juiste project."