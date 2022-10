Gent vindt 7 gronden waar grote studentenhuizen kunnen verschijnen

Gent lanceerde in mei een oproep aan eigenaars van gronden van meer dan 1.000 vierkante meter om zich te melden. De stad beloofde de haalbaarheid te onderzoeken om er studentenhuizen te bouwen. "Er is rekening gehouden met een aantal factoren", zegt schepen Tine Heyse (Groen). "In de eerste plaats moest het op locaties gaan waar zeker 50 studentenkamers kunnen verschijnen, daarnaast is een vlotte verbinding met campussen per fiets of met het openbaar vervoer erg belangrijk. We hebben ook gekeken naar de buurt, we moeten ervoor zorgen dat er een goede spreiding is", verklaart Heyse.