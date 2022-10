Gent wil meer bewustwording over heksenvervolging en start met lessenpakket voor middelbare school

Gent geeft een werkgroep de opdracht om al tegen volgend schooljaar een lessenpakket voor middelbare scholen klaar te hebben over heksenvervolging in de stad. Dat pakket komt er na een vraag van gemeenteraadslid Anne Schiettekatte (Vooruit) naar eerherstel voor Gentenaars die in 16e en 17e eeuw zijn omgekomen na een beschuldiging van hekserij. “Een gewone gedenkplaat is in deze tijden niet voldoende”, verklaart schepen Sami Souguir (Open VLD).