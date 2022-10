Gent zet samenwerking met vzw stop na wanbeleid: "Het vertrouwen is zoek" 

De vzw kwam in opspraak omdat ze gebouwen van WoninGent illegaal onderverhuurde. Dat project werd stilgelegd. Oppositiepartij N-VA vroeg in de nasleep van het dossier documenten op. Daaruit zou blijken dat er gesjoemeld werd met subsidies. Gent bestelde een onderzoek bij de juridische dienst. Er zijn, volgens dat document, geen onregelmatigheden gebeurd. Wel is er gewezen op slordigheden. De stad vroeg aanpassingen in de werking én antwoorden maar kreeg die dus onvoldoende. Daarom wordt de werking nu stopgezet.