Goedele uit Gent vindt 100 jaar oude brieven en foto's in haar schouw: "Wie kan mij helpen met mijn onderzoek?" 

Daarnaast vond Goedele nog twee brieven, één in het Frans en één in het Nederlands. "Die twee brieven zijn in een ander geschrift geschreven dan het Engelse briefje, dus ik vermoed dat de Engelse brief ontvangen is. In het Franse briefje, waar ook een paar kladblaadjes van zijn, wordt gesproken over 'une jolie maîtresse'. In het Nederlandse briefje vertelt iemand dat hij of zij blij is dat de bewakers weer in de stad zijn en dat ene 'sloeber' niet te veel moet flaneren. Heel vreemd allemaal."