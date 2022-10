Vrouw uit Weelde ziet 100.000 euro verdwijnen door spoofing: "Ik werd gebeld met het nummer van mijn bank"

"Ik kreeg een mail van itsme, in mijn gewone mailbox", doet Chantal haar verhaal op Radio 2 in Antwerpen. "We waren toen bezig met een verbouwing en ik was er niet helemaal bij met mijn hoofd. Ik heb dat aangeklikt en moest dan mijn identiteit verifiëren. Dat moest met de kaartlezer van de bank, maar de gegevens kwamen niet overeen, dus ik vertrouwde het niet."

Omdat het ook een tweede keer niet lukte en ook haar man ongerust werd, besloten ze haar bankkaart te blokkeren. "Ik kreeg een bevestiging dat mijn kaart geblokkeerd was, maar belde uit voorzorg toch ook naar de Belfiusbank in Brussel. Nadat ik daar 17 minuten in de wacht stond, heb ik ingehaakt. Ik had dan toch de bevestiging gekregen dat alles geblokkeerd was."