Gevangenis van Oudenaarde bestaat 100 jaar, directeur Hans Claus kijkt vooruit: "Tijd voor betere wisselwerking tussen samenleving en straf"

Claus ziet nog meer voordelen. "Als je meer inzet op detentiehuizen is vooral de kans op re-integratie in de maatschappij een pak hoger", klinkt het. "Zo zoeken we naar een optimale wisselwerking tussen samenleving en straf." De tentoonstelling voor de 100-jarige verjaardag van de gevangenis is nog tot 6 november te zien in het Oud Hospitaal in Oudenaarde.