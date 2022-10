GZA ziekenhuizen willen sfeer van wellnesscentrum creëren met muziek en geuren: "Pijn zit grotendeels tussen de oren"

"We kunnen niet toveren, maar er wel voor zorgen dat patiënten in een aangename omgeving terechtkomen en op die manier minder pijn ervaren", legt Ina Gryp uit, verpleegkundig pijnspecialist bij GZA ziekenhuizen en wetenschappelijk onderzoeker bij de Universiteit Antwerpen. "Studies tonen aan dat angst en stress hand in hand gaan met pijn, dus als we die angst en stress kunnen wegnemen door bijvoorbeeld muziek binnen te brengen in het ziekenhuis, zijn we al een eind op weg met pijnbestrijding."