Historisch Kasteel Vrieselhof in Oelegem vanaf nu toegankelijk met rolstoel: "Nu geraakt iedereen in de trouwzaal"

Kasteel Vrieselhof in Oelegem is eigendom van de provincie en wordt gebruikt door de gemeente als ceremoniezaal. Er worden dus ook huwelijken ingezegend. Maar tot nu toe was de zaal alleen toegankelijk via een stenen trap. Nu heeft de provincie een plateaulift geïnstalleerd, waardoor ook mensen met een rolstoel vlotter binnengeraken.

Vanzelfsprekend was die installatie niet. "Kasteel Vrieselhof is een geklasseerd gebouw en dan is het niet zo evident om een lift te plaatsen", zegt Johan De Ryck (N-VA), de burgemeester van Ranst. "Aan de voorzijde was het bijvoorbeeld onmogelijk. Aan de ingang aan de zijkant kon het gelukkig wel. Het is een plateaulift in zwart staal geworden, zo past het bij het smeedijzer van het kasteel en stoort het niet."