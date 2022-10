Huisarts uit Hechtel-Eksel wil af van "zinloze" coronaziektebriefjes: "Schaf ze ook voor kleine kwaaltjes af"

Wie een positieve coronatest aflegt moet vandaag de dag nog steeds zeven dagen lang in isolatie. Maar wie effectief te ziek is om te werken, moest daarnaast ook nog steeds een ziektebriefje gaan halen bij de dokter. Huisartsenvereniging Domus Medica pleit er al langer voor om te stoppen met dat systeem en herhaalde dit weekend die oproep. "Ons voorstel is om die positieve test als bewijs te laten dien, en dat er verder een gesprek tussen de werkgever en werknemers is over wanneer die laatste toe is aan telewerk. De huisarts heeft in het huidig systeem geen enkele meerwaarde, buiten een briefje van arbeidsongeschiktheid afleveren", vertelt voorzitter Roel Van Giel.