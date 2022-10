Inbrekers stelen voor 32.000 euro aan elektrische mountainbikes uit nieuwe winkel in Lo-Reninge

De inbraak gebeurde vorige week in de Poesele Fietshoeve in Lo-Reninge. De zaak is nog maar een paar maanden geleden geopend. De fietswinkel ligt in de Westpoeselstraat, vlak bij de Ieperlee. Uitbaters Andy Vanhoutte en zijn vrouw Evelyne Verheye bouwden de boerderij in hun vrije tijd om tot een ontmoetingsplaats voor fietsers en wandelaars. Enkel 's avonds en in het weekend zijn ze in hun Fietshoeve aan de slag. Op het terras kan je iets drinken, in de fietswinkel verkopen en verhuren ze elektrische fietsen, vooral mountainbikes.

“Toen we woensdagochtend de winkel binnengingen zagen we dat de voordeur geforceerd was”, vertelt Andy. “Het slot en het alarm waren er uitgehaald. Binnen knipten ze de kettingen door van zes elektrische mountainbikes van het merk Fantic. Die fietsen hebben een totale waarde van 32.000 euro." Andy vermoedt dat de dieven wellicht geschrokken zijn toen hij in de woning ernaast opstond om naar het toilet te gaan. "De twee duurste mountainbikes bleven staan."

De inbrekers ging heel stil en zorgzaam te werk. Wellicht konden ze ongemerkt binnen via de wei van de buren. "De omheining was gemanipuleerd en de koeien waren ontsnapt. In de winkel lag aarde. Wellicht konden de inbrekers zo de camera's omzeilen", zegt Andy.