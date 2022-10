Jongen van 10 beloont Brusselse agenten met grote doos pralines na geslaagde tussenkomst

Een dag na de feiten werden de betrokken politiemedewerkers gecontacteerd door de moeder van het slachtoffertje. Zij vroeg of het mogelijk was om een ontmoeting te regelen tussen haar zoon en de tussengekomen medewerkers. Hun verbazing was groot toen moeder en zoon kwamen opdagen met een grote doos pralines als bedankje. De agenten namen graag de tijd om met de jongen te poseren voor een foto. "Het gebeurt niet elke dag dat we écht een verschil kunnen maken voor een slachtoffer, maar bij deze is het ons toch gelukt", besluit één van de tussengekomen inspecteurs.