"Doden en gewonden na verschillende explosies" in Kiev, één dag nadat president Poetin Oekraïne had beschuldigd van aanval op Krimbrug

Op verschillende plaatsen in de stad stijgen grote rookpluimen op, is te zien op beelden die op sociale media verspreid worden. Verschillende ambulances zijn op weg naar de plaatsen van de ontploffingen. Het is van 26 juni geleden dat de Oekraïense hoofdstad onder vuur werd genomen. VRT NWS-buitenlandjournalist Marijn Trio tweet dat "het de eerste keer is dat Russische raketten pal in het centrum neerkomen". Intussen zijn er ook berichten over ontploffingen in andere steden als Dnipro, Zjitomir en Chmelnitski.