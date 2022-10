Kwart van de dodelijke verkeersslachtoffers botst tegen een obstakel naast de weg

Hoeveel van die ongevallen gebeuren dan niet door onoplettendheid of overmacht maar na teveel alcohol of drugs achter het stuur, of omdat iemand met zijn gsm bezig was of omdat hij of zij te snel reed? Dan was de aanrijding misschien vermeden of zou ze minder ernstig zijn geweest. Dat weten Touring noch Vias want er is geen onderzoek gedaan naar de verschillende oorzaken. “De registratie bij de politie is er gewoon niet, dus we weten het niet, maar het pleidooi van Touring is wel terecht,” besluit Vias.

Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde nuanceert alvast: “Er zijn sowieso andere oorzaken dan obstakels. Stellen dat men door wegen obstakelvrij te maken 25 procent van alle verkeersdoden zou kunnen vermijden, is een brug te ver. Je moet ook inzetten op veilige snelheidslimieten, sensibilisering, leesbare wegen en actieve veiligheidssystemen in voertuigen.”