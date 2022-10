Laatste voorbereidingen voor Film Fest Gent: "We rollen de rode loper van 30 meter in één keer uit"

Op vijf verschillende locaties in Gent zijn vanaf morgen in totaal bijna 120 langspeelfilms te zien tijdens de 49e editie van het Film Fest. "We zijn bezig aan de laatste loodjes", zegt productiemanager Floris Vandamme. Hij staat in het filmcafé aan de Kinepolis in Gent. Achter hem is een handvol mensen meubels aan het verhuizen, er worden kabels gelegd en iemand rijdt rond met een kleine vorkheftruck om materiaal te verzetten. "We draaien werkdagen van 16 uur om alles rond te krijgen", zegt Vandamme.