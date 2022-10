Gemeenschapsonderwijs komt ruim 900 leerkrachten te kort: "Zorgwekkend voor midden september, het is voortdurend vacatures zetten"

Zou het om álle scholen gaan, dan schat het GO! het aantal vrije posities voor leerkrachten zelfs over de 900 vacatures. Ook aan ondersteunend personeel, zoals opvanghulp of buschauffeurs is er een gebrek, al is hun aantal minder uitgesproken dan dat van de leraren.



"Zorgwekkend dat er al half september zo'n tekort is", zegt afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs Koen Pelleriaux. "Normaal gezien hebben we aan het begin van het schooljaar een minimum aan tekorten. Tegen de lente is er dan een piek wat betreft tekorten. Dat zal dit jaar ook veel meer zijn dan 900."