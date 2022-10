Liveblog - Russische raketten komen neer op Oekraïense steden, Poetin bevestigt dat het om vergeldingsactie gaat

Het Deense eiland Bornholm, dat in de Oostzee ligt nabij de plekken waar de Nord Stream-gasleidingen vermoedelijk gesaboteerd werden, is vanmorgen getroffen door een algemene stroomonderbreking.

De Deense uitbater van het hoogspanningsnet, Energinet, denkt dat de stroomonderbreking ontstaan is in de onderzeese stroomkabel die het eiland verbindt met het vasteland. Maar de precieze oorzaak is nog niet bekend en het bedrijf sluit niet uit dat het probleem elders in het elektriciteitsnet ligt.

Het probleem startte om 7.50 uur lokale tijd. Rond de middag zouden de eilandbewoners weer stroom moeten hebben dankzij lokale productie.

Twee weken geleden werden de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 beschadigd door ontploffingen. Er werden vier lekken ontdekt waaruit en grote hoeveelheid gas is gelekt. De EU en de NAVO gaan ervan uit dat er sprake is van sabotage. Het Kremlin heeft speculaties over Russische betrokkenheid afgewezen als "dom en absurd".