Man in levensgevaar na familieruzie in Meulebeke

De hevige ruzie vond gisterenavond plaats, langs de Ter Borchtlaan in Meulebeke. Na een zware discussie eerder die dag kwam het 's avonds rond 22 uur tot een hevige confrontatie. Eén groepje kwam aan in een auto en begon een andere groep mensen aan te vallen met baseballknuppels en messen. Ze gebruikten de auto om de man van 62 aan te rijden. Buurtbewoners die naar buiten waren gekomen om te kijken wat er aan de hand was, belden de politie.

De man van 62 is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, drie anderen raakten gewond. De daders zijn gekend, maar worden nog gezocht. Het technisch labo van de federale gerechtelijke politie kwam langs voor een uitgebreid sporenonderzoek.