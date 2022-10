Moet Antwerpen nog Russische diamanten verhandelen? "Bloeddiamanten" versus "de beste controle"

Tom Neys, woordvoerder van het Antwerp World Diamond Centre is het niet eens met die analyse over de Russische stenen. "Bloeddiamanten bestaan enkel in de films. Wij spreken over conflictdiamanten. Volgens de definitie gaat het om diamanten die onrechtmatig via een zwart circuit verkregen zijn en die rebellengroeperingen of terreur financieren." Volgens AWDC is dat niet het geval voor de Russische diamanten en is het niet bewezen dat het geld de oorlog in Oekraïne steunt. "Dat weten we niet. Het enige dat vaststaat is dat Alrosa voor 30 procent in handen is van de Russische staat", aldus Neys