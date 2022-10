Mogelijk gasgeur in Oud-Turnhout door heropstart gasstation: "Verwittig dan zo snel mogelijk Fluvius"

Het gasstation aan de Oude Arendonkse Baan in Oud-Turnhout ligt al enkele maanden stil wegens onderhoudswerken aan de geurstofinstallatie.



"Gas is geurloos, wij voegen er bewust een geur aan toe, die doet denken aan rotte eieren, anders zou het onveilig zijn voor mensen", zegt David Callens van netwerkbeheerder Fluvius. Het onderhoud van die installatie is vrij tijdrovend maar de onderhoudswerken zijn klaar en morgenochtend wordt het gasstation weer opgestart.