Oosterzele wil dé Oost-Vlaamse molengemeente zijn: binnenkort malen 3 windmolens opnieuw graan uit eigen streek

Daarnaast wil Oosterzele ook een kleine molen bouwen die kan dienen als educatief centrum. "We merken dat er in onze gemeente veel interesse is voor het molenaarschap. Onze gemeente telt vijf actieve molenaars en de opleiding heeft nog altijd veel succes. We vinden het belangrijk dat ze hun kennis ook in de praktijk kunnen omzetten en daarvoor moeten de molens maalvaardig zijn."