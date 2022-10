Nobelprijs Economie naar Amerikanen Ben Bernanke, Douglas Diamond en Philip Dybvig voor hun onderzoek rond banken en de financiële crisis 

Bekende laureaten van de Nobelprijs Economie zijn onder meer de Amerikanen Paul Krugman (in 2008) en John Nash (in 1994, zijn leven werd in 2001 verfilmd in "A Beautiful Mind"). Ook opmerkelijk: de prijs is nog maar 2 keer gewonnen door een vrouw: Elinor Ostrom in 2009 en Esther Duflo in 2019.