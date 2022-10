Werknemers van belangrijke olie-industrie leggen werk neer en sluiten zich aan bij volksprotest in Iran

Mahsa Amini, afkomstig uit het Koerdische gebied in het westen van Iran, was met haar familie op bezoek in de hoofdstad Teheran toen ze daar van straat werd geplukt door de zedenpolitie. De 22-jarige vrouw zou haar hijab, haar hoofddoek, niet correct hebben gedragen. Die zou te los hebben gezeten en een deel van haar haar onbedekt hebben gelaten.

De vrouw werd meegenomen in een busje en zou daarbij volgens omstaanders hardhandig zijn aangepakt en een zware slag op het hoofd hebben gekregen. De politie ontkent dat en verklaart dat de vrouw in het politiekantoor een hartaanval kreeg, waarna ze in een coma belandde en naar het ziekenhuis werd gebracht, waar ze stierf. Haar familie zegt dat ze geen gezondheidsklachten had en dat ze voordien nooit problemen had met haar hart.

Na de begrafenis van de vrouw brak spontaan protest uit. Dat is uitgemond een in aanhoudende golf van woede tegen de autoritaire religieuze leiders die sinds 1979 aan de macht zijn in Iran.