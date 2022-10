Voetbalclub Beerschot reageert op racistisch gezang bij RWDM: "We gaan in overleg met fans om zulke spreekkoren te bannen"

De club zegt in de open brief dat haar supporters bij de beste van België horen, die de club in het hele land volgen en ook na verlieswedstrijden de nodige steun geven. "Dat positieve verhaal wil de club voortzetten, met haar trouwe supporters in de komende weken en maanden in de tribunes. In dat verhaal is er echter geen plaats voor racisme en discriminatie. Beerschot betreurt dan ook de gezangen tegen supporters van RWDM en vraagt de fans met aandrang om zich van zulke gezangen te onthouden."