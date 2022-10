Nieuw normenkader PFAS op tafel Vlaamse regering

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) stelt in een reactie dat het nieuwe kader "nog maar weinig te maken heeft met gezondheid" en veeleer "een afweging van maatschappelijke risico's" is. "Met dit nieuwe normenkader wil de Vlaamse overheid vooral klaarheid scheppen voor alle werven in heel Vlaanderen", klinkt het. "Maar die overheid moet dan ook snel helder communiceren over wat deze waarden in de praktijk betekenen. Deze voorgestelde normen zijn geen gezondheidskundige waarden, maar zijn het resultaat van een risicogebaseerde aanpak omdat er nu al eenmaal te veel PFOS in de ondergrond van Vlaanderen zit. Het is aan de beleidsmakers om uit te leggen waarom ze deze normen voldoende veilig acht."

Volgens BBL zal een totale uitfasering van PFAS, een soort PFAS-ban, uiteindelijk onvermijdelijk zijn. "We moeten de aanwezigheid van PFAS in lucht, water en bodem zo snel mogelijk naar nul brengen", aldus de milieuorganisatie. "Dat betekent een concreet PFAS uitfaseringsplan voor heel Vlaanderen en een sterk milieubeleid inzake vergunningen en zorgwekkende stoffen. We moeten te allen tijde voorkomen dat een dergelijke milieuramp opnieuw gebeurt."

BBL vraagt zich tot slot af wat de relatie zal worden tussen de nu voorgestelde normen en de Oosterweelwerken, waar grondverzet van met PFAS verontreinigde grond moet gebeuren.