Grootschalige verkeersactie rond zwakke weggebruikers in provincie Antwerpen: "Vooral fietsers ernstig gewond bij ongevallen" 

Er wordt ook gecontroleerd of ook de fietsers en voetgangers de verkeersregels naleven. "Daar concentreren we ons op het negeren van het rood licht, geen of onvolledige verlichting, afleiding of fietsen tegen de rijrichting. Daar krijgen we regelmatig klachten over en zien we verschijnen als oorzaak in de ongevallencijfers."